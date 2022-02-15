Российские биатлонисты завоевали бронзу на Олимпиаде

Российские биатлонисты в мужской эстафете 4×7,5 километра завоевали бронзу на Олимпиаде в Пекине. В течение почти всей гонки они шли на первом месте.

В соревновании приняли участие россияне Александр Логинов, Карим Халили, Эдуард Латыпов, Максим Цветков. Они лидировали на протяжении всей гонки, но последняя стрельба оказалась неудачной. Золото завоевали норвежцы, серебро — представители Франции.

Сборная России находится на девятой строчке турнирной таблице, лидерами являются спортсмены из Норвегии, Германии и США.

Российская команда на Играх в Пекине оказалась в центре скандала из-за положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. РУСАДА в связи со случившемся сначала отстранила 15-летнюю спортсменку от участия в соревнованиях, но та смогла опротестовать решение.

Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил девушке и дальше бороться за победу на Олимпиаде. При этом в МОК заявили, что если они войдет в тройку лидеров, то официальной церемонии награждения не будет. Также отложили и торжественное вручение медалей российским фигуристам, которые завоевали золото в командном турнире.