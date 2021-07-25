Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг Олимпиады

Теннисистка из России Екатерина Александрова обыграла Элизе Мертенс из Бельгии в первом круге Олимпиады в Токио. Впереди поединок с аргентинкой Надей Подорошкой, которая расположилась на 38 месте мирового рейтинга.

Александрова выиграла у бельгийки со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Российская спортсменка занимает 34-ю строчку мирового рейтинга. Она выиграла один турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В сериях соревнований Большого шлема она не проходила дальше третьего раунда. Мертенс занимает 17-е место в рейтинге WTA. Три года назад она вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Накануне Даниил Медведев вышел во второй круг Олимпиады после победы над теннисистом из Казахстана Михаилом Бубликом. Женский финал теннисного олимпийского турнира в одиночном разряде состоится 31 июля, мужской — 1 августа.