Россиянка завоевала бронзу на Паралимпиаде по настольному теннису

Россиянка Надежда Пушпашева завоевала бронзовую медаль в полуфинале паралимпийского турнира по настольному теннису. Спортсменка уступила китаянке Цзин Лю.

Матч закончился со счетом 11:8, 11:4, 8:11, 11:5 в пользу Цзин Лю. В финале китаянка сыграет с победительницей матча между бразильянкой Кристиной да Силва Оливейрой и представительницей Южной Кореи Ен Су Со. Игра состоится 30 августа, сообщил ТАСС.

В этом матче спортсменки выступают в классе 2. К нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Накануне российский спортсмен Александр Костин стал обладателем бронзовой медали на Паралимпийских играх в Токио. Он принимал участие в соревнованиях по беру на пять тысяч метров среди участников с нарушениями зрения.

Россиянин Михаил Асташов накануне побил второй мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио, став рекордсменом в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции тысяча метров.

Паралимпийские игры в Токио завершаться 5 сентября. В рамках соревнований всего разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. От России на Играх выступают 242 спортсмена.