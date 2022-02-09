Россия завоевала бронзу на олимпийском турнире по шорт-треку

Российский спортсмен Семен Елистратов финишировал третьим на турнире по шорт-треку в программе зимних Олимпийских игр в Пекине. По итогам соревнований РФ завоевала бронзу в данной дисциплине.

Елистратов участвовал в гонке на 1500 метров. Ему удалось финишировать третьим. Спортсмен прошел дистанцию за 2:09.267 секунды. На первом месте со временем 2:09.219 оказался кореец Тэ Хон. Серебро досталось канадцу Стивену Дюбуа. Спортсмен пришел к финишу за 2:09.254.

Ранее издание Inside the Games сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов, одержавших победу в командном турнире Олимпиады, перенесли из-за допинг-теста. Уже днем 9 февраля спортсмены Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, завоевавшие золото на Олимпиаде, не приняли участие в тренировке.

О новости узнал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал россиян дождаться официальных разъяснений МОК. Также он посоветовал доверять только проверенным источникам информации.