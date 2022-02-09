Песков призвал дождаться официальных разъяснений МОК о допинге российских фигуристов

Россиянам следует ориентироваться на официальные заявления представителей олимпийского комитета. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Официальных заявлений по поводу того, что в крови у российских спортсменов из олимпийской сборной был обнаружен допинг, не было. Россиянам следует ориентироваться на официальные заявления, отметил Песков.

«Пока это только источники в СМИ. Давайте дождемся разъяснений либо от наших спортивных чиновников, либо от МОК», — добавил он.

Ранее издание Inside the Games сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов, одержавших победу в командном турнире Олимпиады, перенесли из-за допинг-теста. Днем 9 февраля спортсмены Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, завоевавшие золото на Олимпиаде, не приняли участие в тренировке. По мнению главы комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергея Алексеева, откладывать награждение спортсменов из-за непришедших результатов допинг-тестов юридически неправомерно.