Медальный зачет первого дня Олимпиады. Россия седьмая

Первый день соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине команда российских спортсменов завершила на седьмой строчке медального зачета. Как сообщил RT, в копилке наших спортсменов одна серебряная и одна бронзовая награды.

Первую медаль для российской команды заработала лыжница Наталья Непряева. В соревнованиях по скиатлону на дистанции 7,5 + 7,5 километра она пришла второй, уступив золото норвежской спортсменке Терезе Йохауг. Это лучший результат российских лыжниц на Олимпийских играх с 2006 года.

Бронзовую медаль принесла России команда биатлонистов. В смешанной эстафете Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали третьими. Золото досталось спортсменам из Норвегии, серебро забрали французы.

В общем медальном зачете команда российских спортсменов находится на седьмом месте вместе с командой Канады. Лидером списка стала сборная Норвегии с двумя золотыми наградами, второе место досталось Словении с одним золотом и одной бронзой. Замкнули тройку сборные Китая, Нидерландов и Швеции с одной золотой медалью в активе. Также впереди российских спортсменов оказалась Италия с двумя серебряными наградами в активе.