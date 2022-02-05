Первая медаль России: лыжница Непряева взяла серебро Олимпиады-2022

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на дистанции 15 (7,5 + 7,5) километров в рамках программы Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Первое место завоевала норвежка Тереза Йохауг, бронзу взяла австрийка Тереза Шлтадлобер.

Также в гонке участвовали россиянки Анастасия Рыгалина (8-е место), Татьяна Сорина (9-е) и Юлия Ступак (24-е).

Отметим, что это были первые медальные соревнования на Играх.

Олимпиада-2022 завершится 20 февраля.