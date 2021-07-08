Режим ЧС введут в Токио на время Олимпиады

Японские власти введут в Токио режим ЧС из-за коронавируса на время Олимпиады c 12 июля. Его отменят 22 августа. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление министра по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимуры.

Также режим ЧС будет действовать в эти дни на Окинаве в Осаке, Сайтаме, Тибе и Канагаве. По данным телеканала, в это время ограничат продажу спиртного в барах и ресторанах и закроют караоке. Планируется, что руководство страны призовет японцев отказаться от поездок между регионами во время летних отпусков и каникул. Окончательное решение по этому вопросу примут 8 июля.

В четверг на заседании Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета, властей Токио, правительства Японии и оргкомитета Олимпиады в Токио пересмотрят ограничения по числу зрителей на соревнованиях. Сейчас действует разрешение на заполнение 50% мест на трибунах.

Ранее СМИ сообщили, что на церемонию открытия Олимпийских игр в столице Японии пустят только высокопоставленных гостей.