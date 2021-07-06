Японское правительство раздумывает над тем, чтобы допустить на церемонию открытия Олимпийских игр только высокопоставленных гостей. Об этом сообщило издание Asahi Shimbun Digital со ссылкой на правительственных чиновников.

Приглашение на открытие могут получить также дипломаты и представители спонсоров. Изначально организаторы хотели пригласить около 10 тысяч гостей, но теперь их число хотят сократить.

В целом на соревнования будут впускать до 50% зрителей включительно. После 21:00 состязания будут и вовсе проводить без болельщиков. Эта мера введена для защиты от распространения коронавируса.

Организационные вопросы обсудят 8 июля. В переговорах будут участвовать губернатор Токио, а также президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Она будет проходить до 8 августа 2021 года. Из-за пандемии иностранцы не смогут посетить соревнования.

В начале июля стало известно, что американскую бегунью Шакарри Ричардсон отстранили от участия в Олимпийских играх из-за использования запрещенных веществ. В ее крови нашли следы марихуаны. Она сможет выступить в Токио только при получении специального разрешения.