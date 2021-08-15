«Пусть говорят, что хотят». Израильская гимнастка ответила на критику

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастики из Израиля Линой Ашрам заявила, что была уверена в призовом месте на токийской Олимпиаде. Но не могла представить, что выиграет золото. Потеря ленты во врем выступления ее расстроила. Но тренер успокоил, что ошибка не скажется на оценке, так как уровень сложности был очень высок.

Изданию Israelhayom гимнастка заявила, не обращает внимания на то, что говорят другие.

«Я довольна тем, чего мы достигли. На чемпионате мира 2018 года ошибку с лентой допустила Дина, но все равно победила меня. Мы не сказали ни слова. Это судейство, это Олимпиада. То есть, самое справедливое судейство, которое может быть. Я также слышала, что Дина сказала, что это не моя вина», — цитирует Линой Ашрам «Газета.ру».

Она добавила, что негативные комментарии в соцсетях ее не волнуют. Люди, которые их пишут, не привыкли к поражениям.

«Их гимнастки всегда побеждают, и вдруг это случилось. Возможно, они думали, что золото у них в кармане», — подчеркнула гимнастка.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила тренеру Линой Ашрам, что весь мир знает, что она не могла получить золото после потери ленты. Неизвестно это только тем людям, которые «политически подкованы» по отношению к России.