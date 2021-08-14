Винер-Усманова ответила тренеру Ашрам на критику российских гимнасток

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила тренеру израильской гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман на критику российской сборной. Ее слова привело издание «Спорт-Экспресс».

«Весь мир знает и понимает, что с такой ошибкой, как у Линой, невозможно быть олимпийской чемпионкой… Понимают все, кроме тех людей, которые политически подкованы по отношению к России», — заявила Винер-Усманова.

Винер-Усманова также добавила, что на победном пьедестале должны были стоять именно эти спортсменки. Однако их награды должны были располагаться в ином порядке, уверена тренер.

Ранее тренер израильтянки Зуссман выразила мнение о том, что российские спортсмены просто не умеют проигрывать. При этом результаты соревнований она сочла совершенно справедливым.

Дина Аверина во время Олимпийских игр в Токио завоевала только серебряную награду. Ее отставание от победительницы оказалось минимальным — всего 0,150 балла. В России многие сочли, что при таком раскладе появилось много вопросов к судейству. Линой Ашрам уронила ленту во время своего выступления, и обычно цена такой ошибки оказывается слишком высокой для получения золотой награды. Российские гимнастки остались без золота на Олимпиаде впервые за 25 лет.