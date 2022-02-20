«Пойду тренироваться». Валиева рассказала о планах после возвращения с Олимпиады

Российская фигуристка Камила Валиева планирует продолжить тренировки после возвращения с Олимпиады в Пекине. Об этом она рассказала двукратному олимпийскому чемпиону и депутату Госдумы Вячеславу Фетисову.

По словам Фетисова, он понимает нежелание фигуристки общаться с поклонниками и журналистами после Игр. Он отметил, что ему удалось поговорить с Валиевой в аэропорту.

«Хорошо побеседовали, хотя сначала она была немного встревожена. Я сказал ей, что все здесь её поддерживают, что она ни в чем не виновата. Сказал: „Ты должна выходить в люди и улыбаться“» — поделился Фетисов с «Собеседником».

Депутат также сказал фигуристке, что четыре года до следующей Олимпиады пролетят очень быстро. Девушка может опровергнуть стереотип о том, что можно победить лишь на одних Играх. Еще Фетисов поинтересовался у Валиевой, какие у нее дальнейшие планы.

«Она говорит: „Сегодня отдохну и через пару дней пойду тренироваться“. Она в порядке. Надо понять нам всем, через что ей пришлось пройти и что пережить. Она молодец», — подчеркнул депутат.

Валиева вернулась в Россию 18 февраля. На Олимпиаду она заняла четвертое место из-за ошибок во время выступления. Фигуристка стала участницей допинг-скандала, из-за которого ей пришлось выходить на лед под сильнейшим давлением.