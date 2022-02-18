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    18 февраля 2022, 23:30

    Тутберидзе права? Зачем Томас Бах заговорил о жестоком обращении к Валиевой

    Зачем Томас Бах заговорил о жестоком обращении к Валиевой — объяснила олимпийская чемпионка Светлана Журова

    Александра Ломейко, Евгения Бардонова

    Поведение Этери Тутберидзе после завершения произвольной программы Камилы Валиевой было исключительно профессиональным. Российская конькобежка, заслуженный мастер спорта РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила «360», что тренер все сделала правильно.

    Тутберидзе права? Зачем Томас Бах заговорил о жестоком обращении к Валиевой

    Журова заметила, что пристально наблюдала за происходившим после завершения выступления Валиевой. Она допустила, что президенту МОК Томасу Баху могло «что-то показаться», раз он счел встречу фигуристки слишком сдержанной.

    «Первое, что сказала Этери — начала сразу же анализировать ошибки. <…> Она задавала Камиле вопросы, касающиеся их обычной жизни. Как всегда это бывает: откатал спортсмен программу, <…> тренер первым делом спросит причину, по которой что-то не получилось — не ругать будет, хвалить или жалеть. Этери именно это и сделала. Это абсолютно правильно и профессионально», — подчеркнула спортсменка.

    По словам Журовой, она сама бы расплакалась, если бы тренер принялся после неудачного выхода утешать и говорить что-то вроде «ничего страшного». Так и Тутберидзе отвлекла Валиеву, чтобы фигуристка не переживала сверх меры и не демонстрировала свою надломленность.

    Никак без критики

    На всех фотографиях и видео, добавила олимпийская чемпионка, тренер обнимала Камилу и общалась с ней. Журова призналась, что не видит в поведении Тутберидзе даже намека на жестокое обращение с девушкой.

    Все правильно, по-рабочему, понятно. <…> Тренер — некий Цербер (мифический персонаж, трехголовый пес, охраняющий выход из царства мертвых — прим. ред.), справедливость и правда

    Светлана Журова

    заслуженный мастер спорта РФ

    Наставник, заметила заслуженный мастер спорта, видит, к чему стремиться. Без критики «все будут только петь дифирамбы, а для спортсмена, который собирается стать олимпийским чемпионом, это не очень правильно».

    «Этери хотела, чтобы Камила собралась, понимала, что у нее еще огромное количество стартов, падения ничего не значат. Не пожалела, а наоборот, настроила, что впереди у нее огромная, прекрасная, фантастическая спортивная карьера», — подчеркнула Журова.

    Она напомнила, что во многих видах спорта приходится преодолевать усталость и иногда боль. Со стороны покажется, будто это издевательство, но ребенок после все равно встанет и пойдет дальше.

    «Но тогда Томасу Баху надо запретить эти виды спорта в принципе», — предложила олимпийская чемпионка.

    Идти дальше

    Высказывание президента МОК она объяснила нападками, которыми подвергался и сам Бах, и комитет в последнее время. Хотя с юридической точки зрения организация в истории с допинг-пробой Камилы Валиевой поступила верно, в том числе не допуская никаких обвинений. В итоге россиянка смогла выступить. Скандал вокруг российской фигуристки, заметила Журова, президента МОК расстроил. И стал для него поводом, чтобы повысить возраст участия в Олимпийских играх.

    Разбирательство по делу Валиевой, по словам конькобежки, продлится около полугода. Расклада два: либо российская сторона выиграет, то отстранения Камилы не будет; либо все будет развиваться по более пессимистичному сценарию, при котором возможно лишение медалей.

    «Мы должны выиграть. Или минимальное будет наказание, или его не будет вообще. Дальше она начинает готовиться», — сказала Журова.

    Прокат 15-летней спортсменки на Олимпиаде она назвала фантастическим и посоветовала Валиевой «забыть и идти дальше».