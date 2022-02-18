Тутберидзе права? Зачем Томас Бах заговорил о жестоком обращении к Валиевой

Поведение Этери Тутберидзе после завершения произвольной программы Камилы Валиевой было исключительно профессиональным. Российская конькобежка, заслуженный мастер спорта РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила «360», что тренер все сделала правильно.

Журова заметила, что пристально наблюдала за происходившим после завершения выступления Валиевой. Она допустила, что президенту МОК Томасу Баху могло «что-то показаться», раз он счел встречу фигуристки слишком сдержанной.

«Первое, что сказала Этери — начала сразу же анализировать ошибки. <…> Она задавала Камиле вопросы, касающиеся их обычной жизни. Как всегда это бывает: откатал спортсмен программу, <…> тренер первым делом спросит причину, по которой что-то не получилось — не ругать будет, хвалить или жалеть. Этери именно это и сделала. Это абсолютно правильно и профессионально», — подчеркнула спортсменка.

По словам Журовой, она сама бы расплакалась, если бы тренер принялся после неудачного выхода утешать и говорить что-то вроде «ничего страшного». Так и Тутберидзе отвлекла Валиеву, чтобы фигуристка не переживала сверх меры и не демонстрировала свою надломленность.

Никак без критики

На всех фотографиях и видео, добавила олимпийская чемпионка, тренер обнимала Камилу и общалась с ней. Журова призналась, что не видит в поведении Тутберидзе даже намека на жестокое обращение с девушкой.

Все правильно, по-рабочему, понятно. <…> Тренер — некий Цербер (мифический персонаж, трехголовый пес, охраняющий выход из царства мертвых — прим. ред.), справедливость и правда Светлана Журова заслуженный мастер спорта РФ

Наставник, заметила заслуженный мастер спорта, видит, к чему стремиться. Без критики «все будут только петь дифирамбы, а для спортсмена, который собирается стать олимпийским чемпионом, это не очень правильно».

«Этери хотела, чтобы Камила собралась, понимала, что у нее еще огромное количество стартов, падения ничего не значат. Не пожалела, а наоборот, настроила, что впереди у нее огромная, прекрасная, фантастическая спортивная карьера», — подчеркнула Журова.

Она напомнила, что во многих видах спорта приходится преодолевать усталость и иногда боль. Со стороны покажется, будто это издевательство, но ребенок после все равно встанет и пойдет дальше.

«Но тогда Томасу Баху надо запретить эти виды спорта в принципе», — предложила олимпийская чемпионка.

Идти дальше

Высказывание президента МОК она объяснила нападками, которыми подвергался и сам Бах, и комитет в последнее время. Хотя с юридической точки зрения организация в истории с допинг-пробой Камилы Валиевой поступила верно, в том числе не допуская никаких обвинений. В итоге россиянка смогла выступить. Скандал вокруг российской фигуристки, заметила Журова, президента МОК расстроил. И стал для него поводом, чтобы повысить возраст участия в Олимпийских играх.

Разбирательство по делу Валиевой, по словам конькобежки, продлится около полугода. Расклада два: либо российская сторона выиграет, то отстранения Камилы не будет; либо все будет развиваться по более пессимистичному сценарию, при котором возможно лишение медалей.

«Мы должны выиграть. Или минимальное будет наказание, или его не будет вообще. Дальше она начинает готовиться», — сказала Журова.

Прокат 15-летней спортсменки на Олимпиаде она назвала фантастическим и посоветовала Валиевой «забыть и идти дальше».