Пловец рассказал о способе обмануть тест на коронавирус перед ОИ в Токио. В Роспотребнадзоре шутку не оценили

Российский пловец Кирилл Пригода снял на видео, как он в шутку брызгает в рот «Мирамистин» перед сдачей ПЦР-теста на ОИ в Токио. В Роспотребнадзоре юмор не оценили и призвали олимпийцев не пытаться обмануть тест на коронавирус.

По словам замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, во-первых, это бессмысленно, а во-вторых, потом это может отразиться на антидопинговых анализах, сообщил ТАСС.

«Очень пугает, что спортсмены пользуются „Мирамистином“ во время таких ответственных стартов. Обмануть тест невозможно!» — подчеркнул он.

Источник фото: Instagram.com

Специалист напомнил, что тест на коронавирус ищет обломки РНК, и если они присутствуют в слюне, то результат все равно будет положительным. Ведь вирус находится не только не в ротовой полости — он во всей носоглотке, пояснил Горелов.

Он с сарказмом добавил, что спортсмен, конечно, может попробовать замочить себя в «Мирамистине» минут на 40, тогда, может быть, эта уловка сработает.

«Тест обмануть невозможно — его чувствительность 94%. Очередной фейк, который очков нам не добавляет», — заметил Горелов.

Он обратил внимание на то, что «Мирамистин» может спасти от бактерий после случайных половых контактов, но не от коронавируса.

Ранее скандал с обманом ПЦР-теста разгорелся в Красноярске, где глава турфирмы Anex Tour советовал туристам так скрывать положительный результат теста на коронавирус. Видео с эти советом было опубликовано в Instagram. Им быстро заинтересовались Роспотребнадзор и МВД, а федеральный оператор уволил предприимчивого директора. Он позже заявил, что это якобы была просто шутка.