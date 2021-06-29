Научившая обманывать ПЦР-тесты турагент назвала свой поступок неудачной шуткой

Бывший директор Anex Tour в Красноярске Екатерина Семенова, которая советовала туристам, как скрыть положительный результат теста на коронавирус, назвала свои слова шуткой. Она подчеркнула, что не призывала подделывать результаты тестирования.

Об этом Екатерина Семенова написала в Instagram.

«Моя история в Instagram — это не призыв к действию для получения недостоверных результатов анализов. Я не врач и скорее неудачно ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов, пошутила их же словами „набрызгайте ‚Мирамистин‘ в уши, и нос, и куда только можно“, которые были восприняты кем-то превратно», — отметила она.

Ранее она разместила видео, в котором рассказала, что «Мирамистин» перед ПЦР-тестированием позволит исказить результаты исследования. После ажиотажа в СМИ и социальных сетях ролик пропал с ее страницы. Семенова также подчеркнула, что сожалеет о неправильном восприятии ее слов.

Она отметила, что не призывала никого подделывать результаты теста. Туристы, о которых она рассказала, выехали в Египет по сертификату о вакцинации, а не по тесту ПЦР. При этом второй анализ показал отрицательный результат.

Управление Роспотребнадзора и МВД уже начали проверку этой ситуации. При этом федеральный оператор Anex Tour сообщил ТАСС, что расторг договор франшизы с Семеновой.