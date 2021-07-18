Первый случай коронавируса выявили в Олимпийской деревне у спортсменов

В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили коронавирус у спортсменов. Информация об этом появилась на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Речь идет о двух иностранных спортсменах. Они сдали тесты на коронавирус и получили положительный результат. Тем не менее личные данные инфицированных спортсменов не приводятся. Неизвестно даже из какой они страны.

Накануне в Олимпийской деревне в Токио обнаружили первого заразившегося коронавирусом. Положительный тест оказался у члена одной из иностранных делегаций, приехавших на Игры.

В середине июня был выявлен первый случай коронавируса в угандийской команде, приехавшей на сборы в префектуру Осака. После список заболевших пополнился спортсменами и персоналом команд из Уганды, Израиля, Сербии, России и Нигерии.

Несколько дней назад российские регбистки получили результаты первых тестов на коронавирус — они оказались отрицательными. Спортсменок начали проверять после того, как коронавирус нашли у массажиста команды.

Игры, которые перенесли с прошлого года, пройдут с 23 июля по 8 августа без зрителей.