В Олимпийской деревне в Токио обнаружили первого заразившегося коронавирусом. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на оргкомитет Игр.

По предварительной информации, тест на коронавирус оказался положительным у члена одной из иностранных делегаций, приехавших на Игры. Однако гражданство, пол и возраст заболевшего пока не раскрываются.

В середине июня, был выявлен первый случай коронавируса в угандийской команде, приехавшей на сборы в префектуру Осака. В результате заболевшими оказались спортсмены и персонал команд из Уганды, Израиля, Сербии, России и Нигерии.

Два дня назад российские регбистки получили результаты первых тестов на коронавирус — они оказались отрицательными. Спортсменок начали проверять после того, как COVID-19 нашли у массажиста команды. Планируется, что команда проведет четыре дня на карантине. После этого спортсменки должны возобновить тренировки. Женский олимпийский турнир по регби-7 запланирован с 26 по 31 июля.

Игры, которые перенесли с прошлого года, пройдут с 23 июля по 8 августа с соблюдением всех мер безопасности, направленных на сдерживание распространения инфекции между спортсменами и другими участниками.