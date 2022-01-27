Первые спортсмены из РФ прилетели на Олимпиаду в Пекин

В Пекин для участия в зимней Олимпиаде прилетели первые российские спортсмены. В аэропорты Шоуду приземлился самолет с командами по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. Об этом сообщил ТАСС.

В составе мужской и женской сборных по биатлону по пять спортсменов. Российскую команду по шорт-треку представят также в общей сложности 10 участников. Женская хоккейная сборная насчитывает 23 человека и трех запасных.

Мужская и женская команды по конькобежному спорту имеют по восемь человек. При этом команда прилетела не в полном составе. Оставшаяся часть спортсменов должна прибыть в Китай из Иркутска, где они находились на тренировочных сборах до 27 января.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что в Пекине участникам зимних Олимпийских игр начали раздавать презервативы. Это происходит вопреки антикоронавирусным запретам. В номерах приготовлены по пять средств контрацепции. Они упакованы в разноцветные конверты с изображением китайских фонариков.

При этом организаторы подчеркивали, что во время Игр спортсмены должны сохранять социальную дистанцию в два метра. Также от участников соревнований потребовали сократить физическое взаимодействие.