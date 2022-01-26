Участникам Олимпиады в Пекине подготовили «запрещенные» презервативы

Раздачу презервативов участникам зимних Олимпийских игр начали в Пекине. Это происходит вопреки антикоронавирусным запретам, сообщило агентство Reuters.

Как рассказали журналисты агентства, в номерах приготовлены по пять презервативов. Они упакованы в разноцветные конверты с изображением китайских фонариков.

Ранее организаторы подчеркивали, что во время Игр спортсмены должны сохранять социальную дистанцию в два метра. Также от участников соревнований потребовали сократить физическое взаимодействие.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Ранее сообщалось, что власти Китая проводят жесткое тестирование на коронавирус прилетающих для участия в зимних Олимпийских играх спортсменов и членов делегаций. С начала января положительные тесты сдали 72 человека.

Утвержден окончательный состав сборной России на Олимпиаде в Пекине. Страну представят 212 спортсменов, из которых 103 женщины и 109 мужчин. Всего в окончательный состав российской делегации вошел 461 представитель РФ.