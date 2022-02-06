Губерниев назвал идиотом журналиста из США за вопрос Большунову о допинге

Комментатор Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на журналиста из США Натаниэля Херца, который спросил Александра Большунова о допинге. Российский лыжник сегодня выиграл золото в скиатлоне на Олимпиаде.

«Мой американский коллега, задавший вопрос Большунову про допинг, — идиот. Что еще он может спросить? Даже норвежцы уже все поняли», — процитировал Губерниева Sports.ru.

Комментатор с иронией добавил, что Херц мог еще спросить, что Большунов думает о якобы перемещениях военнослужащих. «Что с них станется, надо перестать обращать внимание», — добавил он.

Сам Большунов после гонки заявил, что его выворачивает от вопросов о допинге. По словам олимпийского чемпиона, журналист при желании может приехать и посмотреть, как тренируются лыжники в России.

Херц в комментарии «Спорт-Экспрессу» сказал, что задал этот вопрос из-за антидопингового скандала.

«Людям в Америке трудно полностью верить всему после того, что они видели. А видели они „а“ — как сегодня Александр победил с огромным преимуществом, и „б“ — большую допинговую историю, которая случилась совсем недавно. Да, не с Большуновым, но тем не менее», — сказал Херц.

Сообщения в СМИ о том, что Норвегия могла опротестовать золотую медаль российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, не имеют под собой оснований. Об этом «360» рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов.