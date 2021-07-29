Нескольких белорусских и украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде

Несколько спортсменов из Белоруссии и Украины, которые выступают в легкой атлетике, оказались отстранены от участия в Олимпиаде в Токио. Такое сообщение появилось на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

На портале указано, что спорстмены попали под санкции из-за несоблюдения правил. Каждый атлет должен пройти три теста на допинг в то время, пока он не участвует в соревнованиях. Все тесты нужно сдать за девять месяцев, промежуток между ними — не меньше трех недель.

Имена тех спортсменов, которые не стали соблюдать это правило, пока не сообщаются. Известно только, что под санкции попали три белорусских и три украинских легкоатлета. В целом в списке отстраненных 20 человек из разных стран.

Соревнования по легкой атлетике стартуют в пятницу, 30 июля. Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.

Ранее сообщалось, что украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от Олимпиады в Токио и других соревнований. В пробах спортсменки нашли эритропоэтин.