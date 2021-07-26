Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады в Токио из-за допинга

Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от участия в международных соревнованиях, в том числе от Олимпиады в Токио. В пробе спортсменки нашли эритропоэтин. Об этом сообщили на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Решение об отстранении спортсменки из Украины приняли после того, как в допинг-пробе Елистратовой обнаружили эритропоэтин.

Триатлонистка сдала положительную пробу 5 июня. Тогда в Днепре проходил чемпионат Европы по триатлону.

Соревнования по триатлону среди женщин на Олимпийских играх в Токио стартуют 27 июля.

Елистратова еще может потребовать провести анализ пробы B. Также у украинки есть возможность обжаловать отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Эта Олимпиада должна была стать четвертой в карьере Елистратовой.

Ранее с Игр сняли двух российских гребцов, которые должны были выступать в четверке парной. У спортсменов Павла Сорина и Никиты Моргачева в допинг-пробах обнаружили мельдоний. Их планировали заменить другими гребцами, но в итоге отказались от этой идеи.