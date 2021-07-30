Немецкого тренера отстранили от работы на Играх из-за расистского скандала

Директора и тренера сборной Германии по велоспорту Патрика Мостера обязали покинуть Олимпийские игры в Токио. Он позволил себе расистские высказывания, пытаясь подбодрить своего подопечного во время гонки. Сообщение об этом появилось на сайте Национального олимпийского комитета Германии (DOSB).

«Мы по-прежнему убеждены в искренности его публичных извинений за расистские высказывания. Однако своими репликами Мостер нарушил олимпийские ценности. Честная игра, уважение и терпимость — основополагающие принципы для сборной Германии», — заявил глава DOSB Альфонс Херманн.

В пресс-службе комитета уточнили, что тренер оскорбил во время шоссейной гонки спортсменов из Алжира и Эритреи фразой: «Обгоните этих гонщиков на верблюдах».

Велогонщик из Алжира Аззедин Лагаб после завершения гонки отреагировал на это заявления в шутливой форме. Он написал в Twitter, что «на Олимпийских играх не бывает гонок на верблюдах, поэтому выбрал велоспорт».

Патрик Мостер уже извинился перед Лагабом и другим гонщиком. Он признался, что допустил неполиткорректный выпад, но при этом подчеркнул, что сделал это в пылу борьбы. Олимпийские игры завершатся 8 августа.