Немецкого тренера отстранили от работы на Играх из-за расистского скандала
Директора и тренера сборной Германии по велоспорту Патрика Мостера обязали покинуть Олимпийские игры в Токио. Он позволил себе расистские высказывания, пытаясь подбодрить своего подопечного во время гонки. Сообщение об этом появилось на сайте Национального олимпийского комитета Германии (DOSB).
«Мы по-прежнему убеждены в искренности его публичных извинений за расистские высказывания. Однако своими репликами Мостер нарушил олимпийские ценности. Честная игра, уважение и терпимость — основополагающие принципы для сборной Германии», — заявил глава DOSB Альфонс Херманн.
В пресс-службе комитета уточнили, что тренер оскорбил во время шоссейной гонки спортсменов из Алжира и Эритреи фразой: «Обгоните этих гонщиков на верблюдах».
Велогонщик из Алжира Аззедин Лагаб после завершения гонки отреагировал на это заявления в шутливой форме. Он написал в Twitter, что «на Олимпийских играх не бывает гонок на верблюдах, поэтому выбрал велоспорт».
Патрик Мостер уже извинился перед Лагабом и другим гонщиком. Он признался, что допустил неполиткорректный выпад, но при этом подчеркнул, что сделал это в пылу борьбы. Олимпийские игры завершатся 8 августа.