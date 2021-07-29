Немецкий тренер подбодрил велосипедиста на Олимпиаде, унизив спортсменов из Африки
Немецкий тренер по велоспорту Патрик Мостер позволил себе расистские высказывания, пытаясь подбодрить своего подопечного во время гонки на Олимпийских играх. Мостер сравнил соперников с погонщиками верблюдов.
Немец Никиас Арндт во время соревнований должен был догнать догнать соперников из Алжира и Эритреи, сообщил телеканал РЕН ТВ. Мостер не нашел ничего лучше, как сказать своему спортсмену: «Сделай этих погонщиков верблюдов».
Велогонщик из Алжира Аззедин Лагаб после завершения гонки отреагировал на это заявления в шутливой форме.
«На Олимпийских играх не бывает гонок на верблюдах, поэтому я выбрал в велоспорт».
Патрик Мостер уже извинился перед Лагабом и другим гонщиком. Немецкий тренер признал, что допустил неполиткорректный выпад, но сделал это в пылу борьбы. При этом он подчеркнул, что выбор слов был неуместным.
Также любители спорта сейчас обсуждают еще один скандал, который произошел на Олимпиаде в Токио. Чилийский журналист задал российскому теннисисту Даниилу Медведеву вопрос о том, как он относится к тому, что россияне якобы несут на себе «клеймо обманщиков». Оргкомитет Игр уже начал расследование в отношении репортера из Чили.