Депутат Журова назвала трансгендеров проблемой для большого спорта

Депутат Светлана Журова рассказала, что считает трансгендеров угрозой для женского спорта на Олимпиаде. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она пояснила, что для допуска транс-персон к Играм многим странам нужно сменить законодательство. Это готовы сделать далеко не все, поэтому команды из разных стран будут не равными.

«В каких-то будут трансгендеры. А другие страны будут обвинять: почему вы этого не сделали? У вас было такое право, а вы не воспользовались», — пояснила Журова.