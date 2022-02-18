У сборной России, безусловно, есть шансы на победу. Пока они — 50 на 50. Преимущество шведов — в их тренерском составе, россияне берут своим характером. Такое мнение в разговоре с «360» высказал тренер по хоккею Владимир Плющев.

«Шансы на победу — 50 на 50. Все будет зависеть от многих нюансов в игре. Все будет зависеть от игры в обороне, в атаке. Шведы — очень грамотная команда, дисциплинированная. На ровном месте две минуты не славливают», — заявил Плющев.

По его словам, в составе у них есть игроки, которые могут завершить атаку и создать момент.

«У нас ребята характерные, бьются практически всегда до конца: не уступают в борьбе, не уступают в движении. Что касается техники и тактики, то это определять будут тренеры. Здесь преимущество, конечно, у шведов. У нас преимущество — жесткий характер», — заключил тренер.

Игра Россия — Швеция на Олимпиаде в Пекине пройдет 18 февраля, начало — 16:10 по московскому времени. Сборные поборются за выход в финал. Выигравшая команда сразится с финскими хоккеистами, матч со словаками для них закончился со счетом 2:0.