«Надо больше играть в обыгрыш». Хоккеист Шалимов оценил игру россиян против финнов на ОИ

Финны всегда хорошо играли в оборонительный хоккей и в решающем матче на ОИ ждали на контратаке и дождались своего, заявил «360» советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Шалимов. По мнению специалиста, россиянам надо было больше входить в обыгрыш.

«Ожидания всегда были, тем более финскую команду знали. Получилось просто борьба. Но финны всегда отличались этим. Не хватило, наверное, чтобы побольше было нацеленности на ворота и побольше бы пытались входить в обыгрыш», — пояснил Шалимов.

По его словам, у нашей сборной получалось так, что наши хоккеисты вбрасывали или пробрасывали шайбу из своей зоны на дальний синий, а потом шла борьба. Но финны от обороны очень здорово играют и в этих моментах тоже сыграли хорошо, добавил он.

По мнению Шалимова, россиянам нужно пытаться больше обыгрывать, раскатиться и идти тройкой или пятеркой, играть в пас.

«И не надо бежать в угол, бороться там пятерым, а оставить один в один. Может быть, обыграет — и было бы преимущество. А так финны давно играют в оборонительный хоккей и ждут на контратаке, вот они дождались своего», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что к команде никаких претензий нет, все старались. Он отдельно отметил вратаря Ивана Федотова, Александра Никишина, Арсения Грицюка. Последний в матче со Швецией реализовал решающий буллит.

«К ребятам претензий нет, все старались. Никишин [был неплох]. Старались [все], но не получалось. И вратарь Федотов хорошо стоял. И Грицюк тоже неплох. Хотелось бы золото, но спорт есть спорт», — заключил Шалимов.