Россияне завоевали серебро Олимпиады по хоккею

Хоккейные сборные России и Финляндии сыграли в финале Олимпиады. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов.

Счет в первом периоде открыл Михаил Григоренко. На 23-й минуте матча во втором периоде россияне пропустили гол. Шайбу в ворота Ивана Федотова отправил Вилле Покка.

Еще один гол российская сборная пропустила в самом начале третьего периода. Гол оформил Ханнес Бьернинен. На 54-й минуте произошло удаление. Россиянам пришлось некоторое время играть в меньшинстве. В конечном итоге сборная Финляндии в этой игре оказалась сильнее. Для финнов — это первое в истории хоккейное золото на Олимпийских играх.

Последний раз Россия побеждала сборную Финляндии в рамках Олимпийских игр в полуфинале 1998 года.