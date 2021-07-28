Мужская сборная России по баскетболу выиграла серебро на Олимпиаде в Токио

В среду вечером мужская сборная России стала серебряным призером первого в истории олимпийского турнира по баскетболу 3×3. Команда принесла в копилку 23-ю медаль на Играх в Токио. Об этом сообщило РИА «Новости».

В финальном матче соревнований россияне уступили команде Латвии со счетом 18:21. Соревнования по баскетболу 3×3 были впервые включены в программу Олимпийских игр. Перед матчем играли российские и американские баскетболистки. В результате сборная России стала серебряным призером олимпийского турнира в Токио. Бронзовым призером Игр стала сборная Китая.

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала сегодня бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 70 килограммов. Спортсменка боролась за медаль с хорваткой Барбарой Матич.

Еще одной радостной новостью стало то, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

В активе сборной России уже 23 медали: семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. В общем зачете страна на четвертом месте, перед ней Япония (13 золотых медалей), Китай (12 золотых) и США (11 золотых). Олимпийские игры будут идти до 8 августа.