МОК запретил Лукашенко приезжать на Олимпийские игры

Он пояснил, что под ограничения попали глава НОК, президент Белоруссии Александр Лукашенко, его сын Виктор, занимающий должность вице-президента НОК, а также член исполкома НОК Дмитрий Басков.

Бах пояснил, что руководство НОК не принимает достаточных усилий для защиты белорусских спортсменов от политической дискриминации.

«Это не соответствует олимпийской хартии и бьет по репутации всего олимпийского движения», — подчеркнул он.

Официальный представитель МОК Кристиан Клауэ на своей странице в Twitter уточнил, что организация обратится к международным организациям, чтобы они обеспечили участие в соревнованиях белорусских спортсменов. Также он отметил, что МОК оставил за собой право продлевать или сокращать эти временные ограничения.



МОК начал разбирательство в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в конце ноября после получения жалоб от спортсменов с рассказами о дискриминации за политические взгляды.

Следующие летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимнюю Олимпиаду проведут в Пекине в 2022 году.

После выборов президента Белоруссии в стране начались несанкционированные акции протеста. Несогласные с результатами голосования и победой действующего главы государства Александра Лукашенко вышли на улицы. Среди них были известные спортсмены. Акции протеста продолжаются в стране до сих пор.