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    07 декабря 2020, 21:00

    МОК запретил Лукашенко приезжать на Олимпийские игры

    Анатолий Минкин

    Всех членов Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии временно отстранили от участия в мероприятиях, которые проводятся под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава организации Томас Бах.
    МОК запретил Лукашенко приезжать на Олимпийские игры

    Он пояснил, что под ограничения попали глава НОК, президент Белоруссии Александр Лукашенко, его сын Виктор, занимающий должность вице-президента НОК, а также член исполкома НОК Дмитрий Басков.

    Бах пояснил, что руководство НОК не принимает достаточных усилий для защиты белорусских спортсменов от политической дискриминации.

    «Это не соответствует олимпийской хартии и бьет по репутации всего олимпийского движения», — подчеркнул он.

    Официальный представитель МОК Кристиан Клауэ на своей странице в Twitter уточнил, что организация обратится к международным организациям, чтобы они обеспечили участие в соревнованиях белорусских спортсменов. Также он отметил, что МОК оставил за собой право продлевать или сокращать эти временные ограничения.

    МОК начал разбирательство в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в конце ноября после получения жалоб от спортсменов с рассказами о дискриминации за политические взгляды.

    Следующие летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимнюю Олимпиаду проведут в Пекине в 2022 году.

    После выборов президента Белоруссии в стране начались несанкционированные акции протеста. Несогласные с результатами голосования и победой действующего главы государства Александра Лукашенко вышли на улицы. Среди них были известные спортсмены. Акции протеста продолжаются в стране до сих пор.