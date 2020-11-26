МОК начал разбирательство против олимпийского комитета Белоруссии

В отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии начал официальное разбирательство Международный олимпийский комитет (МОК). Это было сделано ввиду растущего числа «тревожных сообщений», которые касаются спортсменов, официальных лиц и спорта в Белоруссии.

«Ввиду растущего числа тревожных сообщений, касающихся спортсменов, официальных лиц и спорта в Белоруссии, исполком МОК решил инициировать официальную процедуру с целью рассмотрения соответствующих мер или санкций в отношении НОК Белоруссии», — говорится в сообщении пресс-службы МОК. Его цитирует ТАСС.

Главой НОК Белоруссии является глава государства Александр Лукашенко.

Глава МОК Томас Бах ранее заявил, что МОК продолжит расследование возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды, что является нарушением Олимпийской хартии.

Тогда БАХ отметил, что НОК Белоруссии может быть подвергнут санкциям в случае выявления нарушений Олимпийской хартии. В октябре сообщалось, что международный олимпийский комитет получил доклады по вопросу возможного нарушения Олимпийской хартии в Белоруссии.

В ноябре агентство Kyodo сообщило, что МОК постарается обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и других участников летних Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти в 2021 году. Глава японского правительства по итогам переговоров заявил, что руководство страны и комитет едины во мнении, что Олимпиада должна пройти с соблюдением мер безопасности.