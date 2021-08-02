МОК не нашел допинга у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

У российских спортсменов на Олимпиаде в Токио не было обнаружено положительных допинг-проб. Россия выполнила 85% рекомендаций на международных соревнованиях.

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

«Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. И на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов. ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), кажется, много что делает, как и ITA», — процитировало РИА «Новости» слова Адамса.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. В копилке российски атлетов 11 золотых медалей, 19 серебряных и 13 бронзовых. Россия занимает пятое место по числу наград, уступая Астралии, Японии, США и Китаю. Впереди соревновани, которые должны принести стране еще золотые медали — синхронное плавание, художественная гимнастика и борьба.