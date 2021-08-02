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    02 августа 2021, 06:02

    МОК не нашел допинга у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

    Екатерина Шамина

    У российских спортсменов на Олимпиаде в Токио не было обнаружено положительных допинг-проб. Россия выполнила 85% рекомендаций на международных соревнованиях.

    МОК не нашел допинга у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

    Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

    «Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр. И на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов. ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), кажется, много что делает, как и ITA», — процитировало РИА «Новости» слова Адамса.

    Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. В копилке российски атлетов 11 золотых медалей, 19 серебряных и 13 бронзовых. Россия занимает пятое место по числу наград, уступая Астралии, Японии, США и Китаю. Впереди соревновани, которые должны принести стране еще золотые медали — синхронное плавание, художественная гимнастика и борьба.