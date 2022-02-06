«Могу мечтать о таком». Американская фигуристка о выступлении Валиевой

Американская фигуристка Карен Чен после вступления россиянки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине призналась, что ей такой уровень недоступен. Валиева стала первой в короткой программе.

«Очевидно, россиянки делают потрясающие вещи. Я могу только мечтать о таком, мне такое недоступно», — процитировал Чен «Матч ТВ».

Фигуристка из США добавила, что не может думать о том, насколько хороша российская команда. По ее словам, ей надо концентрироваться на том, чтобы все вокруг нее были счастливы.

Чен откатала короткую программу с результатом 65,20 балла, став пятой. Валиева чисто набрала 90,18 балла и принесла сборной десять очков. После выступления Марка Кондратюка в произвольной программе команда России сохранила лидерство. На счету россиян 45 очков. У США 42 очка, сборная Японии набрала 39 очков.