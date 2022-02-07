Канадские хоккеистки с задержкой на час вышли на матч с Россией

Матч женских сборных России и Канады на Олимпиаде начался с задержкой на час. Предполагаемой причиной стал отказ канадских хоккеисток выходить на лед из-за сомнений в отрицательных тестах на коронавирус у россиянок, передал «Интерфакс».

Игра должна была начаться еще в 07:10 по московскому времени, но стартовый свисток прозвучал на час позже. Сейчас идет первый период встречи.

При этом хоккеистки обеих команд вышли на лед в медицинских масках. Предположительно, это послужило компромиссом для решения ситуации с отказом канадок начинать игру, пока они не ознакомятся с тестами российских соперниц на коронавирус, сообщал канадский телеканал CBC.

Официально причину, по которой канадские хоккеистки отказались начинать игру вовремя, не объявляли.

Сборная России ранее поднялась на первое место в общекомандном зачете на Олимпийских играх в Пекине. Лидерство команде ОКР принесла победа российских фигуристов, завоевавших золотые медали в парном, одиночном мужском и женском катаниях, а также в танцах на льду. В активе россиян теперь шесть медалей: два золота, два серебра и две бронзы.