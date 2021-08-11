Японцев восхитили победы россиян на Олимпиаде

Японская пресса посвятила несколько материалов чествованию российской олимпийской сборной в Москве на Красной площади. В частности, агентство Kyodo опубликовало об этом отельный материал. Читатели издания высоко оценили выступление россиян на Играх и назвали его достойным.

В материале сказано, что несмотря на значительно сокращенный состав, сборная России сумела занять пятое место по числу золотых медалей. Россияне выиграли 20 высших наград. Как сообщило РИА «Спорт», статья вызвала оживление среди читателей агентства.

Многие комментаторы отметили, что несмотря на то, что «байденовская власть» и международные медиа-корпорации попыталась использовать Олимпиаду в своих интересах, российские спортсмены доказали, что есть и другой мир. Они «мощно боролись».

«Что бы мы ни говорили о России, а это сильная спортивная держава! Русские достойно боролись!» — отметил m_f.

Комментатор под ником hihyoshi выразил надежду, что Россия справится с допинговым скандалом и в Париже через четыре года выступит как полноценная национальная команда.

«Так что там с теми, кто говорил, что Россия в Токийской Олимпиаде участвовать не будет?!» — иронично поинтересовался пользователь app.

Фигурист Алексей Ягудин заявил, что Олимпийские игры стали чем-то напоминать Евровидение. Спортсменам начали выставлять самую важную оценку — за гражданство.