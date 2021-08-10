Кустов оценил выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Экс-член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), спортивный эксперт Алексей Кустов прокомментировал выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он отметил успехи волейболисток, легкоатлетов и боксера.

«Хочу порадоваться за легкую атлетику, в беге на 400 метров с барьерами норвежец пробежал за 45,94, это рекорд. Девочка из США пробежала, значит, за 52, это рекорд. Представляете, на днях канадец пробежал, до этого ему Усэйн Болт не давал выиграть Олимпиаду, за 100 метров был третьим, а 200 метров пробежал супер, это здорово. Просто хочется порадоваться», — рассказал эксперт.

В свою очередь фигурист Алексей Ягудин в своем Instagram высказал мнение, что Олимпийские игры стали чем-то напоминать Евровидение.

«Теперь на Олимпийских играх, помимо оценок за технику, сложность и так далее, появилась еще одна оценка, которая важнее всех остальных — оценка за гражданство, — написал спортсмен.

Так он прокомментировал скандал в мире художественной гимнастики. Российская спортсменка Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье на Олимпиаде. Золотая медаль досталась представительнице Израиля Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту.