Французская саблистка назвала россиянок «обманщицами» после своего поражения на Олимпиаде

Французская саблистка Сесилия Берде назвала обманщицами россиянок, которые выиграли у ее команды в финале Олимпиады в Токио. Слова спортсменки привело издание L’Equipe.

Берде отметила, что российская команда отлично владеет тактическими приемами, которые могут сбить с толку соперников. Именно это, по ее словам, происходило в финальном поединке на Олимпийских играх.

«Они обманщицы! Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь два-три укола, сразу говоришь: „Извините, мне что-то попало в глаз“. Это даст пару минут», — добавила Берде.

При этом французская спортсменка добавила, что испытывает к своим соперницам из России огромное уважение. Она сказала, что сборная нашей страны заслуженно получила золотую медаль Олимпийских игр.

Российские саблистки стали олимпийскими чемпионками в соревнованиях команд. Они выиграли у сборной Франции на поединке в субботу, 31 июля. За Россию выступали такие заслуженные спортсменки, как Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова.