Сборная России по фигурному катанию выступит без замен в командном турнире Олимпиады

Тренерский штаб сборной России по фигурному катанию определился с составом спортсменов на командный турнир Олимпиады. Среди фигуристов замен не оказалось.

«В составе команды Олимпийского комитета России выступят: Анастасия Мишина — Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина — Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание)» — сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Такое решение оценила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она подчеркнула, что сейчас вопрос стоит не в нагрузке спортсменов, а амбициях.

«Тренеры, спортсмены и руководство решили идти на максимум, как в командном, так и в одиночном катании. Я не могу осуждать или одобрять такой подход. Чтобы это делать, нужно видеть состояние ребят, их соперников», — сказала она РИА «Новости».

По словам Родниной, тренерский штаб не просто гадает на кофейной гуще, а внимательно смотрит за ситуацией и оценивает ее.

Пока сборная России лидирует в командном турнире Олимпиады. Спортсмены заработали 45 очков по итогам второго соревновательного дня.