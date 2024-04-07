Олимпиада 07 апреля 2024, 20:53 Федерация тенниса России ответила на критику игроков, желающих поехать на ОИ ФТР: негативные слова о поездке на ОИ являются неправильными и необдуманными Pixabay

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Высказывания некоторых спортивных деятелей об участии российских атлетов в Олимпиаде в нейтральном статусе являются необдуманными и неправильными. Такое заявление сделала Федерация тенниса России (ФТР). Документ разместили на официальном сайте организации.

В федерации отметили, что в последнее время в спорте сложилась сложная обстановка, в которой «легко потерять ориентиры и начать искать крайних».

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«Высказывания некоторых участников <…> переходят грань допустимого, затрагивая не только интересы, но и человеческое достоинство наших атлетов. Поэтому мы считаем неправильными и необдуманными высказывания, которые вносят раскол в большую спортивную семью», — говорится в заявлении.

В ФТР отметили, что и без флага все знают, за какую страну выступают атлеты. Никто из российских теннисистов не поменял гражданство ради международных соревнований, подчеркнули в ФТР.

Глава ОКР Станислав Поздняков ранее назвал российских теннисистов, согласившихся выступать в нейтральном статусе, «командой иноагентов», которые занимаются «индивидуальным олимпийским предпринимательством».