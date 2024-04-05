05 апреля 2024, 16:32
«Команда иноагентов». Теннисистов раскритиковали за желание поехать на ОИ
Глава ОКР Поздняков назвал иноагентами теннисистов, решивших ехать на Олимпиаду
Российские теннисисты, которые планируют выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, занимаются «индивидуальным олимпийским предпринимательством». Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.
Он прокомментировал сообщение тренера Ирины Винер, в котором она осудила теннисистов, выступающих без флага. Поздняков согласился с ее мнением и раскритиковал спортсменов, проживающих большую часть времени за границей.
Реклама
«Так что правильнее [назвать спортсменов], с моей точки зрения, — „команда иноагентов“. Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя», — подчеркнул глава ОКР.
Поздняков добавил, что с уважением относится к участникам Олимпиады как к профессионалам, но не может понять их с человеческой и гражданской точек зрения.
Ранее слова Винер оценил российский теннисист Даниил Медведев. Он сообщил, что каждый имеет право на свое мнение.
Спортсмены
Теннис
Олимпиада в Париже — 2024
Реклама
Реклама