Мир 05 апреля 2024, 16:32 «Команда иноагентов». Теннисистов раскритиковали за желание поехать на ОИ Глава ОКР Поздняков назвал иноагентами теннисистов, решивших ехать на Олимпиаду Unsplash

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Российские теннисисты, которые планируют выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, занимаются «индивидуальным олимпийским предпринимательством». Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал сообщение тренера Ирины Винер, в котором она осудила теннисистов, выступающих без флага. Поздняков согласился с ее мнением и раскритиковал спортсменов, проживающих большую часть времени за границей.

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«Так что правильнее [назвать спортсменов], с моей точки зрения, — „команда иноагентов“. Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя», — подчеркнул глава ОКР.

Поздняков добавил, что с уважением относится к участникам Олимпиады как к профессионалам, но не может понять их с человеческой и гражданской точек зрения.

Ранее слова Винер оценил российский теннисист Даниил Медведев. Он сообщил, что каждый имеет право на свое мнение.