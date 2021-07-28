Чилийский журналист объяснил свой вопрос Медведеву про «клеймо обманщиков»

Чилийский журналист, спросивший российского теннисиста Даниила Медведева о «клейме обманщиков», посчитал, что спортсмен неправильно его понял. Своим мнением о произошедшем он поделился с изданием «Спорт-Экспресс».

Журналист из Чили подошел к Медведеву после матча с итальянцем Фабио Фоньини и спросил, как он относится к тому, что русские якобы несут на себе «клеймо обманщиков». Медведев в ответ пристыдил журналиста за такие вопросы, сказав, что больше не хочет видеть его на Олимпиаде.

Чилиец же посчитал, что Медведев его неправильно понял. По его словам, он лишь поинтересовался, есть ли на российских спортсменах такое «клеймо», но не утверждал об этом.

«Мне было странно, что Медведев так отреагировал. <…> Может, он просто не понял вопрос», — сказал журналист.

Корреспондент отметил, что вчера задавал такой же вопрос Карену Хачанову и все было нормально.

Медведев обыграл Фоньини со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Россиянин вышел в четвертьфинал турнира.

Теннисист обратился к Международной федерации тенниса с просьбой, чтобы чилийского журналиста отстранили от работы на его играх.