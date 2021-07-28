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    28 июля 2021, 09:31

    Теннисист Медведев попросил отстранить журналиста за вопрос о российской форме

    Екатерина Шамина

    Теннисист Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, который назвал российскую олимпийскую форму мошеннической. Спортсмен попросил не допускать представителя СМИ на его игры.

    Теннисист Медведев попросил отстранить журналиста за вопрос о российской форме

    «[Он сказал, что] русский носит на себе клеймо обманщиков. Это первый раз в моей жизни, когда я не ответил на вопрос журналиста. И я прошу Международную федерацию тенниса, чтобы этот журналист, задающий такие вопросы, больше не работал на моих играх», — процитировал ТАСС слова Даниила Медведева.

    Российский теннисист 28 июля провел сложный матч с итальянцем Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира. В первом сете Медведев попросил медицинскую помощь, у него из-за жары заблокировалась диафрагма. С болью теннисист завершил матч, победив соперника, который пытался воспользоваться плохим самочувствием Медведева.

    Даниил Медведев занимает второе место в мировом рейтинге. Он завоевал 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Два раза доходил до финала на турнирах Большого шлема.

    Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.