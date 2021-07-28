Теннисист Медведев попросил отстранить журналиста за вопрос о российской форме

Теннисист Даниил Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, который назвал российскую олимпийскую форму мошеннической. Спортсмен попросил не допускать представителя СМИ на его игры.

«[Он сказал, что] русский носит на себе клеймо обманщиков. Это первый раз в моей жизни, когда я не ответил на вопрос журналиста. И я прошу Международную федерацию тенниса, чтобы этот журналист, задающий такие вопросы, больше не работал на моих играх», — процитировал ТАСС слова Даниила Медведева.

Российский теннисист 28 июля провел сложный матч с итальянцем Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира. В первом сете Медведев попросил медицинскую помощь, у него из-за жары заблокировалась диафрагма. С болью теннисист завершил матч, победив соперника, который пытался воспользоваться плохим самочувствием Медведева.

Даниил Медведев занимает второе место в мировом рейтинге. Он завоевал 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Два раза доходил до финала на турнирах Большого шлема.

Финал олимпийского теннисного турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.