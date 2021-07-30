Бацарашкина вышла в финал Олимпиады в стрельбе из пистолета с 25 метров

Россиянка Виталина Бацарашкина в пятницу попала в финал Олимпийских игр в стрельбе из пистолета с 25 метров. Об этом сообщило РИА «Новости».

За два дня квалификации Бацарашкина набрала 586 очков и заняла третье место, лучшей стала болгарка Антоанета Костадинова. Она набрала 590 очков. Другая представительница России Маргарита Черноусова разместилась на 19-м месте, с 580 очками, в число восьми финалисток не попала.

Медали в этом виде программы разыграют в пятницу. Ранее Бацарашкина в Токио стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и серебряным призером в стрельбе из пистолета с 10 метров в миксте.

Российский пловец Евгений Рылов стал сегодня двукратным Олимпийским чемпионом. Он выиграл золото в заплыве на 200 метров на спине. Спортсмен также установил олимпийский рекорд, проплыв дистанцию 200 метров на спине за 01:53.27. Рылов на Олимпиаде в Токио завоевал вторую золотую медаль. Вчера российские рапиристки завоевали золотые медали Олимпийских игр в командном турнире.