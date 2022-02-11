Александр Большунов завоевал серебро в лыжной гонке

Александр Большунов занял второе место в лыжной гонке с раздельным стартом классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Это первая медаль России 11 февраля.

На первом месте оказался финн Ийво Нисканен, на третьем — норвежец Йоханнес Клебо.

Большунов принес стране 12-ю медаль на Олимпийских играх. Спортсмен завоевал серебро на дистанции 15 километров классическим стилем, для него это вторая награда в Пекине — до этого он получил золото в скиатлоне.

Большунов участвовал и в прошлой Олимпиаде — в Южной Корее. Тогда он принес России три серебра и одну бронзу.

В копилке РФ на Олимпийских играх, по последним данным, сейчас есть две золотые медали, четыре серебряных и шесть бронзовых.

Российская команда по фигурному катанию пока не может получить свое золото из-за того, что стало известно о положительном результате теста на допинг от 25 декабря одной из участниц сборной — фигуристки Камилы Валиевой.

РУСАДА в связи с этим временно отстранило ее от соревнований, но она оспорила решение. МОК уже подал апелляцию в CAS из-за отмены отстранения Валиевой.