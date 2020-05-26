Россия попрощалась со школой. Как прошел последний звонок 2020

Сегодня по всей стране прозвенел последний звонок. В этом году он особенный. Из-за пандемии коронавируса почти во всех регионах страны праздники прошли по видео-связи. «360» рассказывает, как российские школьники прощались со своим вторым домом.

В этом году Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки в режиме онлайн. В ведомстве выразили надежду, что выпускные вечера школьники смогут провести в традиционном формате.

Чтобы поддержать выпускников, министерство провело масштабную всероссийскую акцию «Последний звонок — 2020». Онлайн-марафон начался 25 мая в 10:00 в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте». Подключиться к трансляции могли все школьники по всей России.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил ребят с окончанием школы, а затем он передал эстафету педагогам и выпускникам из разных регионов. Трансляция рассчитана на целый день. В ходе ее прошло несколько флешмобов: школы выкладывали свои ролики, рассказывали историю под хэштегом #последнийзвонок2020, вручали виртуальные подарки.

Москва и Подмосковье

Праздничное событие проходило удаленно. К трансляции Подмосковья смогли подключиться около 1,5 миллиона человек. С окончанием года выпускников поздравил губернатор Андрей Воробьев. Звездным гостем была популярная певица Zivert.

В Челябинске

Памятное событие прошло в онлайн-формате через социальные сети и платформу Zoom. Символические звонки звенели на пустых площадях. Выпускники послушали поздравления и отправились гулять по городу сами.

Ростовская область

В Ростовской области праздник пройдет с 25 по 30 мая. Каждая школа сама решает в какой день устроить последний звонок. Все мероприятия будут проходить дистанционно. Школы подготовят разные праздничные программы: ученики смогут станцевать, спеть, позвонить традиционно в колокольчики, но только онлайн. Однако молодежь не остановить запретами. Выпускники гуляют сами по себе.

В школах Екатеринбурга и Свердловской области последний звонок также прошел онлайн. Приятным бонусом стала свободная форма одежны. Некоторые отпраздновали на природе в спортивном костюме.