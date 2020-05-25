Пандемия изменила один из самых важных и трогательных для ребят праздников, но не отменила его. Школьников поздравили в непривычном формате — онлайн. Выпускниками стали почти 115 тысяч человек.

Шестеро ребят пообщались с губернатором по видеосвязи прямо из дома. Это школьники из Красногорска, Мытищ, Богородского, Дмитрова, Химок и Коломны.

На связь вышла и министр образования Ирина Каклюгина. А из областной гимназии имени Примакова подключилась певица Zivert.

Когда оканчиваешь школу, перед тобой появляются новые горизонты и возможности. Я хотел бы, ребята, пожелать вам успехов в сдаче экзаменов, поступлении и чтобы сбылись ваши самые смелые мечты. Очень рад вас видеть Андрей Воробьев.

Поговорили открыто о планах на будущее и о мечтах. Андрей Воробьев поинтересовался у ребят, тяжело ли сейчас думать об экзаменах и на кого они хотят выучиться. Выпускники, в свою очередь, не упустили возможности спросить губернатора о его юности.

«В разное время разные планы строил. Начал с дальнобойщика, потом хотел стать хоккеистом, а потом — металлургом. Это был 87 год. <…> И я пошел в институт цветных металлов изучать эту науку. Металлургом хотел быть», — поделился губернатор.

А после общения раздался символичный звонок колокольчика. Сделать это помогла девочка Лиза — сестра медалиста Альсаада Ясина из Красногорска. Окончив одиннадцатый класс, он хочет выучиться на инженера-проектировщика. Губернатор пожелал успехов всем ребятам.

Хочу пожелать, чтобы все запланированное не сразу, но спокойно, со временем обязательно реализовалось. Хочу пожелать, чтобы всегда рядом были и те, с кем можно посоветоваться. Это родители или наставник, друг или просто близкий человек, которому доверяешь. <…> Нам всем ваш выпускной надолго запомнится Андрей Воробьев.

Еще Андрей Воробьев пожелал школьникам беречь родителей, верить в мечту и не сомневаться в своих возможностях. А после официальной части приглашенная певица исполнила для всех зрителей свои хиты.

Вместе с ребятами Юлия Зиверт вспомнила о том, как училась в школе и начала увлекаться музыкой.

«Петь начала до школы. Дома, на табуретке перед родителями. В школе училась, но после девятого класса окончила ее экстерном за год, поэтому у меня выпускного не было с одноклассниками. Но сегодня я планирую наверстать упущенное с вами, ребят», — поделилась певица.

Она вышла на сцену гимназии, декорированную под последний звонок. Посмотреть концерт смогли выпускники, их родители и все желающие.

Сдача единого государственного экзамена в этом году начнется 29 июня, когда проведут тестирования по географии, литературе и информатике. Основная волна всех экзаменов продлится до 20 июля.