Общество 26 февраля 2024, 18:43 Звездные парикмахеры назвали самые модные прически лета-2024 Парикмахеры назвали локоны-спирали самой модной прической летом в 2024 году Freepik

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Известные стилисты по волосам Салли Хершбергер и Джен Аткин рассказали о трендовых прическах, которые будут популярны летом 2024 года. Во многом они вдохновлены 1980-ми. Список самых модных укладок опубликовали в Harper’s Bazaar.

Специалисты выделили несколько остромодных стилей: пышные кудри и разнообразные вариации растрепанных укладок, вдохновленных стилем 80-х. В перечень модных стрижек вошли маллет, шегги, «волчья стрижка».

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Дополнили перечень модных причесок свободные бохо-косы, ультракороткие стрижки и аккуратные гладкие хвосты.

Трендовые цвета волос — чистый платиновый блонд и малиновые брюнетки.

Ранее стилист Анна Скороходова назвала прозрачные очки-авиаторы трендом весны-лета 2024 года. Их можно носить как с романтичными образами, так и с офисными.