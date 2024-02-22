Общество 22 февраля 2024, 16:59 Стилист Скороходова назвала прозрачные очки-авиаторы трендом весны-лета 2024 года

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Стилист Анна Скороходова рассказала, какие оправы будут пользоваться популярностью весной-летом 2024 года. Безусловным трендом эксперт назвала прозрачные очки-авиаторы, сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, данный аксессуар отличается универсальностью. Его можно носить как с романтичными образами, так и с офисными.

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Скороходова отметила, что сейчас модной является подчеркнутая женственность. В связи с этим эксперт посоветовала отказаться от массивных оправ с широкими рамами.