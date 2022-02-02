Звезда итальянского кино скончалась в возрасте 90 лет

В Италии скончалась известная актриса, пятикратная обладательница премии «Давид ди Донателло» Моника Вити. Об этом сообщило агентство Ansa.

Вити умерла в возрасте 90 лет. Она родилась в ноябре 1931 года, с раннего детства участвовала в театральных постановках, в 16 лет поступила на учебу в киноакадемию.

Прославили актрису роли в фильмах ее супруга, режиссера Микеланджело Антониони.

Вити снялась в таких фильмах, как «Красная пустыня», «Ночь», Приключение», «Затмение», «Девушка с пистолетом» и других.

Ранее в эфире вечернего шоу на Первом канале в студию пришли два молодых человека и представились сыновьями актера Александра Абдулова.

Один из них доказывал это тем, что фотография с ним в маленьком возрасте находилась в кармане пиджака Абдулова, а второму об этом сообщила умирающая мать.

Родственники Абдулова дали согласие на проведение ДНК-экспертизы, чтобы выявить их возможную кровную связь с умершим актером.