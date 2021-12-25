Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов американским бездомным

Известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным ветеранам в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Шварценеггер выделил деньги на постройку недвижимости, а когда работы были завершены, лично посетил объекты. По его словам, он сделал рождественский подарок людям.

«Было невероятным приветствовать наших героев в их домах и провести с ними время», — написал актер в социальной сети.

Как ранее сообщил Департамент жилищного строительства и городского развития США, всего по состоянию на 2020 года в стране проживают около 37 тысяч бездомных ветеранов. Экс-военнослужащие не могут оплачивать жилье и теряют его.

Ранее телеканал Blaze провел опрос на тему, кого люди хотели бы видеть в качестве лидера землян в случае нападения на планету внеземных форм. На первом месте оказался Шварценеггер, президент США Джо Байден занял 20-е место.